The Batman : Zack Snyder pense que le film de Matt Reeves sera « génial »

Zack Snyder se dit impatient pour The Batman et pense que le film de Matt Reeves sera « génial ».

Ben Affleck est peut-être son Batman mais Zack Snyder n’en reste pas moins impatient de découvrir le film de Matt Reeves avec une nouvelle version du personnage. Au cours d’une discussion sur l’univers cinématographique de DC, Snyder n’a pas pu s’empêcher de déclarer son enthousiasme pour The Batman et a fait l’éloge du réalisateur et du futur Dark Knight, Robert Pattinson.

Il déclare : « Vous regardez ce que Matt fait avec Batman. Et au fait, je suis super excité à ce sujet; Je pense que c’est un cinéaste incroyable et je pense que ça va être génial, et Robert est cool. »

Zack Snyder travail actuellement sur sa version de Justice League. Il a ainsi la possibilité de raconté l’histoire qu’il voulait au départ quand il avait la charge du film avant de se retirer du projet pour raison personnelle.

La version de Snyder de Justice League sera ainsi bien différente de celle qui est sortie en 2017. On attend de voir les changements apportés au film.

Le Snyder Cut sera diffusé l’année prochaine sur HBO Max. Quant à The Batman, le film de Matt Reeves sera en salles le 29 septembre 2021.

Source : Beyound the Trailer / Crédit ©Warner Bros