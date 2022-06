Superman & Lois saison 2 : Alex Garfin tease « de gros twists » dans le final (spoilers et promo)

Alex Garfin, alias Jordan, tease un final de saison 2 de Superman & Lois qui va tout changer. Spoilers et promo.

Prêt ou pas, Jordan a été contraint de jouer le héros dans l’épisode de Superman & Lois de cette semaine préparant le terrain pour le final de la saison qui changera l’univers de la série.

Après sa confrontation brutale avec Ally Allston dans l’épisode précédent, Clark a commencé l’épisode complètement vidé de l’énergie solaire – une situation difficile qui, selon Lara, pourrait durer un moment. Et avec l’univers Bizarro qui commençait déjà à fusionner avec l’univers normal, Superman n’a pas le temps de se recharger et est impuissant face à la situation

Comme si cela ne suffisait pas, Lana-Rho et Jon-El sont également revenus, ciblant leurs sosies impuissants lors d’une réunion municipale d’urgence. Bien que cela signifiait exposer ses pouvoirs à Sarah, Jordan a affronté les deux ennemis, les éliminant finalement grâce à l’aide de Natalie qui arrive au moment opportun.

Et si elle a sauvé la mise, Natalie est morte d’inquiétude pour son père John Henry, qui flotte actuellement sans but dans le vide après une tentative ratée d’arrêter Ally. Cette dernière a réussi son coup et les univers ont commencé à fusionner.

Pour en revenir à Sarah, la jeune fille connait désormais le secret de Jordan. Dans une interview à TVLine, Alex Garfin, qui incarne le demi-kryptonnien, a révélé que Sarah aurait dû être la première à être au courant, avant sa mère Lana. « Le plan original était en fait que Sarah soit la première à découvrir le secret [avant Lana], il s’agit donc d’une itération d’un plan beaucoup plus ancien. Nous parlions de Sarah qui l’avait découvert dans la saison 1, » dit-il.

Sarah comprend que si Jordan ne lui a rien dit, c’est parce que c’était indépendant de sa volonté. Il voulait lui faire part de la vérité mais sa mère était contre : « Maintenant qu’elle se rend compte que ce n’était pas le choix de Jordan de mentir toutes ces fois, il a définitivement retrouvé un certain niveau de fiabilité, » confie Garfin.

Pour finir, il promet de gros rebondissements pour le final : « Il y a de très gros twists à l’échelle globale des choses qui se produiront. Les fans vont devenir fous. »

La semaine prochaine, ce sera donc le final de la saison 2 qui s’annonce intense comme le montre la promo. Une seule personne peut arrêter Ally et c’est Superman, mais ce dernier est pour le moment dans l’incapacité de se battre. Retrouvera-t-il ses pouvoirs à temps pour stopper cette fusion des deux univers et vaincre Ally une bonne fois pour toute ?

Superman & Lois, c’est le mercredi sur Salto.

Superman & Lois saison 2 – Promo 2×15 – Final