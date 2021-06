The Boys saison 3 : La chose “la plus folle jamais faite” dans le premier épisode

Le showrunner Eric Kripke dit que le premier épisode de la saison 3 de The Boys comprendra l’une des choses les plus folles que l’on ait jamais vues.

La série The Boys ne perdra pas de temps à entrer dans la folie lors du premier épisode de la saison 3 sur Amazon Prime. La troisième saison est actuellement en production, et bien que nous sachions que certains des nouveaux scénarios seront inspirés des comics, les détails de l’intrigue ne sont pas tout à fait clairs.

Ce qui est évident, c’est que l’équipe créative a quelque chose de très gros en réserve pour lancer la nouvelle saison, et quelle que soit la scène mystérieuse, elle a même laissé le showrunner Eric Kripke abasourdi après avoir regardé les images.

« Sans donner de spoilers, j’étais juste au montage hier, et nous faisons quelque chose ici dans le premiere de la saison 3 qui n’est pas seulement je pense la chose la plus folle que nous ayons jamais faite, ça doit être la chose la plus folle que personne n’a jamais faite », a récemment déclaré Kripke à Deadline.

Il ajoute : « Peut-être que ça ne marchera pas. Qui sait ? Mais je suis tellement contant de ce truc que nous faisons. Et c’est certainement quelque chose que personne n’a jamais vu auparavant, probablement pour une bonne raison. Donc tout ça est vraiment excitant. »

Cela doit vraiment être fou parce que la série à tout de même déjà eu un pénis géant qui a étranglé La Crème, une super-héroïne qui tue quelqu’un avec ses super pouvoirs pendant un rapport sexuel, un bateau s’écrasant à travers une baleine et bien d’autre moment complètement dingues.

Alors de quoi peut-il bien parler ? Il a déjà été confirmé que la saison 3 comprendra l’intrigue « Herogasm » des comics. Sans entrer dans les détails trop scabreux, l’histoire implique une orgie de super-héros, et ce n’est certainement pas quelque chose que vous verriez dans un film ou une série Marvel ou DC. Mais ce ne sera pas le moment choquant du premier épisode de la saison en question, car il a également été révélé que « Herogasm » sera adapté dans le sixième épisode de la saison. Cela signifie que les fans n’auront qu’à spéculer pour l’instant sur ce qui pourrait se passer lors du lancement de la saison 3.

La saison 3 de The Boys est actuellement en production au Canada. Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty, Antony Starr, Karen Fukuhara et le gang reviennent pour une nouvelle saison qui abordera l’histoire de Vought en Amérique. Cela inclut l’histoire de Payback, la première équipe de super-héros au monde avant la formation des Sept. Soldier Boy (Jensen Ackles) était le chef de ce groupe.

Claudia Doumit reviendra dans un rôle élargi en tant que membre du Congrès Neuman après la révélation choquante de la saison 2. Katia Winter (Sleepy Hollow, Dexter) a été annoncée dans le rôle de Little Nina, un personnage aussi déjanté que le reste de la série.

