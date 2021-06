Dexter : Un retour pour le fils de Dexter Morgan dans le revival ? (vidéo)

Un teaser dévoilé pour la fête des pères laisse entendre le retour possible du fils de Dexter dans le revival.

Un revival de la série Dexter est en préparation depuis plusieurs mois et Showtime n’hésite pas à partager des teasers et autres indices sur le retour de la série sur le serial killer. Le compte Twitter officiel de Dexter a publié le jour de la fête des pères, un message crypté avec la légende « Tu veux connaître un secret ? Papa tue des gens », et le texte accompagnait une vidéo d’un incendie qui brule une photo de Dexter ( Michael C. Hall) tenant son fils Harrison dans les bras.

Compte tenu du moment de la publication, les fans pensent qu’une réunion entre les deux est à l’horizon. Mais comment est-ce possible ? Dexter, qui se fait désormais appeler Jim Lindsay, a-t-il gardé contacte avec son fils malgré le fait qu’il ait simulé sa mort ? Harrison sera-t-il de retour dans la saison 9 ? Souvenez-vous, Hannah McKay (Yvonne Strahovski), la petite amie tueuse de Dexter s’était enfuie en Argentine avec l’enfant à la fn de la série originale.

Il est possible qu’il ne s’agisse que d’un clin d’œil à la fête des pères et que ce soit simplement Hannah qui parle de Dexter à Harrison pour qu’il se souvienne de son père.

Wanna know a secret? Daddy kills people. #Dexter pic.twitter.com/zdT5aqvmNI — Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) June 20, 2021

Clyde Phillips, qui était le showrunner durant les quatre premières saisons, est de retour à ce poste pour le revival ce qui est bon signe étant donné que c’était les meilleures saisons.

Composée de 10 épisodes, ce revival de Dexter arrivera pour l’automne 2021.

Crédit ©Showtime