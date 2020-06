The Witcher : Reprise de tournage cet été pour la saison 2

Le tournage de la très attendue saison 2 de The Witcher reprendra officiellement cet été

Suite à la pandémie mondiale de Covid-19 et diverses mesures de confinement en Europe, la saison 2 de The Witcher – à l’image de plusieurs productions Netflix – qui avait entamé son tournage en début d’année 2020, a été forcée à la mise à l’arrêt un mois après ses débuts. Mais cette dernière s’apprête désormais à reprendre.

En effet, la série de fantasy de Netflix vient d‘annoncer officiellement sa date de reprise de production pour cet été : le 17 Août très précisément. L’annonce a été faite via le compte twitter de la série, sous forme de poème du célèbre barde de la série.

I’m dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we’ve been apart

It’s time for production to restart.

The Witcher and his bard – who’s flawless,

Will reunite on set 17 August.

— The Witcher (@witchernetflix) June 22, 2020