Lucifer saison 5 : Enfin une date de lancement !

Netflix annonce enfin une date de lancement pour la première partie de la saison 5 de Lucifer.

« L’été sera très chaud ! » Après des mois d’attente, la saison 5 de Lucifer a enfin une date de lancement. Les 8 premiers épisodes de la saison 5 arriveront le 21 août prochain, soit dans pile deux mois. Il faudra ainsi être un peu patient mais 8 semaines, ça passe vite.

La date a été dévoilée à travers une vidéo – de 66,6 secondes – qui retrace les moments les plus torrides de la série endiablée. Malheureusement, il n’y a aucune scène inédite pour le moment, il faudra attendre pour découvrir un trailer.

« Dans la cinquième saison, les enjeux sont plus élevés que jamais », lit un teaser officiel. « Des secrets seront révélés, des personnages bien-aimés mourront et nous aurons enfin une réponse à la question : « Seront-ils ensemble ou non ? » »

On notera qu’il n’est nulle part annoncé qu’il s’agit de la saison finale ce qui devait être le cas. Cependant, Netflix reconsidère la question et une saison 6 pourrait bien être commandée. Tom Ellis et le reste du casting ont tous resigné pour une potentielle saison 6.

En attendant le 21 août, découvrez ce que l’on sait pour le moment sur cette saison 5 qui sera diffusée en deux parties sur Netflix.

Lucifer saison 5 – Date de lancement