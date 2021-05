The Mandalorian : La série spin-off Rangers of the New Republic annulée ?

La série spin-off de The Mandalorian, Rangers of the New Republic, aurait été annulée avant même d’avoir commencé.

L’une des différentes séries Star Wars que Lucasfilm avait annoncé en décembre dernier ne serait plus en cours de développement, du moins pour le moment. Selon Variety, Rangers of the New Republic, série spin-off de The Mandalorian, n’est actuellement pas en développement au studio. Bien qu’aucune raison officielle n’ait été donnée, le renvoi de Gina Carano de la franchise semble être la raison probable.

Il est récemment apparu que Dave Filoni, producteur de Star Wars: The Clone Wars et The Mandalorian, avait été promu chez Lucasfilm. Filoni est maintenant directeur exécutif de la création de Lucasfilm. Alors que cette promotion est intervenue il y a quelque temps, la société n’a mis à jour son site Web que récemment, alertant les fans que Filoni a effectivement gravi les échelons de la société.

Dans l’un des rapports détaillant les projets de Filoni se trouvait la nouvelle que la série Rangers of the New Republic « n’est pas actuellement en développement actif ». Cependant, Le livre de Boba Fett, qui devrait arriver en décembre, ainsi que Ahsoka, qui avait déjà été annoncé comme une série Disney+, sont toutes deux sur le programme de Filoni.

Gina Carano, qui a joué Cara Dune au cours des deux premières saisons de The Mandalorian, devait jouer un rôle majeur dans Rangers of the New Republic. Cependant, elle a été lâchée par Disney et Lucasfilm en février à la suite d’une activité très controversée sur les réseaux sociaux. Aucun plan de remplacement de Carano dans le rôle de Cara Dune n’a été annoncé. En tant que tel, du moins pour le moment, il semble que la série dont elle allait vraisemblablement être la star ait été suspendue.

Reste à savoir si quelque chose d’autre est mis en développement ou non pour la remplacer.

Source : Variety / Crédit ©Lucasfilm/Disney