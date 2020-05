Tenet : Nouvelle bande-annonce du film de Christopher Nolan

Découvrez la nouvelle bande annonce de Tenet, le prochain film de Christopher Nolan qui va vous retourner le cerveau.

Une nouvelle bande-annonce pour le film Tenet de Christopher Nolan a été dévoilée cette semaine par Warner Bros. Sachant combien Nolan aime rester très secret avec ses films, il est étonnant de voir une nouvelle bande-annonce pour ce nouveau long métrage. Evidemment ce trailer se fait poser bien des questions quant à le teneur du film.

Cela étant dit, cette bande-annonce donne un peu plus de détails et confirme que c’est bien un film sur le voyage dans le temps, ou du moins, sur la manipulation du temps et que les personnages de John David Whashington et Robert Pattinson sont des espions partenaires. Ils tentent apparemment d’éviter un événement de se produire.

Tenet est “le film le plus ambitieux” de Nolan selon la productrice Emma Thomas. Tout ce qu’on sait dessus, c’est que c’est un film d’action épique qui se plonge dans l’univers de l’espionnage international.

John David Washington (BlacKkKlansman) sera l’acteur principal. A ses côtés, on trouve Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine et Kenneth Branagh.

Tenet était initialement prévu dans les salles de cinéma françaises le 22 juillet 2020, mais la bande-annonce ne donne pas de date. Notez que la date du 17 juillet est maintenue pour le moment aux Etats-Unis.

Tenet – Bande-annonce VOST