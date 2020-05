Little Fires Everywhere : Reese Witherspoon et Kerry Washington en mères de feu

Critique de Little Fires Everywhere, mini-série avec Reese Witherspoon et Kerry Washington, disponible sur Prime Video.

Ce vendredi 22 mai, Amazon Prime a dévoilé la série Little Fires Everywhere, une série qui a déjà été diffusée aux Etats-Unis sur Hulu et qui fait ses débuts dans le reste du monde via Amazon Prime Video. La mini-série est basée sur le roman de Celeste Ng publié en 2017 et suit Reese Witherspoon et Kerry Washington dans les rôles de deux mères que tout oppose et dont les vies vont clasher.

La série démarre sur un incendie. Elena Richardson (Witherpoon) voit sa maison de banlieue chic dans l’Ohio, partir en fumée puis le reste de la série repart en arrière et retrace ce qui s’est passé pour en arriver jusque là. Qui a mis le feu à la baraque ? C’est une longue histoire qui s’étale sur 8 épisodes et qui explique comment Elena et sa famille aux apparences parfaites, en est arrivée là.

Deux Familles différentes

L’histoire de Little Fires Everywhere se déroule en grande majorité dans les années 90 avec quelques flashbacks dans les années 70 et 80. On suit ainsi Elena, une journaliste à temps partiel et sa famille composée de son mari avocat Bill (Josua Jaclson) et de leurs 4 enfants adolescents Lexie (Jade Pettyjohn), Trip (Jordan Elsass), Moody (Gavin Lewis) et Izzy (Megan Stott). Les Richardson sont une famille blanche plutôt aisée qui vit à Shaker Hights, dans l’Ohio, une de ses villes de banlieues riches typiquement américaines. Si tout semble parfait en apparences, la famille a bien des défauts.

Mais la série n’est pas qu’à propos de cette famille, c’est aussi à propos de Mia Warren (Washington), une mère noire célibataire et sa fille de 15 ans Pearl (Lexi Underwood). Mia est une artiste qui a du mal à finir ses fins de mois et déménage régulièrement de ville en ville avec Pearl. Shaker Hights est donc leur prochain arrêt. Elles décident de poser leurs valises pour un temps et vont louer une petite maison. Cette maison, c’est la propriété d’Elena et de Bill et ils cherchent des locataires. En voyant ce duo mère-fille qui n’a pas beaucoup de moyens, Elena, va leur louer la maison à un prix dérisoire.

Des vies qui brûlent à petit feu

La rencontre de ses deux familles que tout oppose va tout changer et cela va surtout faire jaillir des secrets, des malaises et des blessures que personne ne voulait voir faire surface. Les Warren et les Richardson vont se lier d’amitié mais ils vont aussi se déchirer. On ne rentrera pas dans les détails parce que les mystères de la série se dévoilent au fur et à mesure et expliquent le comportement de chacun.

Sachez simplement que Little Fires Everywhere est une série très prenante. Si le début est un peu difficile, on est vite rattrapé par les personnages et on veut comprendre pourquoi ils se comportent comme ils le font. Le titre, Little Fires Everywhere est littéral à cause de l’incendie de la maison mais il suggère aussi qu’il y a plein de petits feux en chaque personnage qui sont prêts à éclater à chaque seconde. Des colères qui sont juste en dessous de la surface, prêtes à exploser. Chaque personnage est consumé par des feux, des incendies métaphoriques qui éclatent de partout.

Une histoire de mères

Si plusieurs histoires sont en parallèle, notamment avec les adolescents (superbement incarnés par le jeune casting, en particulier Izzie et Pearl), ce sont les deux matriarches qui sont au centre de la série. Quand elles ont fini d’être cordiales l’une envers l’autre, on voit leurs véritables visages, leurs souffrances, leurs colères, leurs combats. Mia et Elena sont à des lumières l’une de l’autre mais malgré leurs différences, elles ont une chose en commun : elles sont fières, elles aiment leurs enfants et elles pensent chacune que leur méthode est la bonne. Elles se battent aussi pour d’autres mères qui s’affrontent, mais on ne dira rien de plus à ce sujet pour éviter les spoilers.

Mia et Elena sont très loin d’être parfaites (personne ne l’est), elles sont pleines de défauts et sont aussi loin d’être les plus sympathiques mais c’est ce qui les définit. Reese Witherspoon et Kerry Washington sont incroyables dans leur rôle respectif. Washington est complètement emparée par Mia, son visage – très – expressif dévoile toute la frustration et la colère qu’elle contient et Witherspoon incarne une Elena méprisante et médisante, sous ses airs de femme parfaite à ne pas y toucher.

Des sujets intemporels

La série plonge vraiment dans les années 90. Si c’est une époque que vous avez connu, la nostalgie de ses années vous rattrapera peut-être. Les détails sont assez bluffants mais il y a aussi une certaine modernité dans les sujets abordés. Parce que si les années 90 semblent lointaines, elles ne le sont pas tant que ça. La société a beaucoup évoluée mais en même temps, elle n’a pas tant changée que ça.

La série traite ainsi de racisme, de lutte des classes, d’avortement, de sexualité, d’homophobie, d’adoption mais elle traite surtout de l’humain, de ce que c’est que d’être une mère parce qu’il n’y a pas qu’une façon d’être mère et Mia et Elena en sont les exemples.

Little Fires Everywhere n‘est pas toujours parfaite, les personnages vous énerveront, vous toucheront, vous surprendront. Mais son message est fort, c’est un retour en arrière sur une époque qui n’était pas aussi ouverte qu’elle le pensait et qui se reflète sur les années 2020. En fin de compte, on se moque pas mal de qui a mis le feu la maison, on se dit que ce n’est pas une mauvaise chose et qu’elle aurait dû brûlée bien plus tôt.

Little Fires Everywhere est disponible sur Amazon Prime Video.

Crédit ©Hulu/Prime Video