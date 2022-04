WandaVision : Paul Bettany pense qu’il jouera encore Vision dans le MCU

Paul Bettany pense que son temps n’est pas terminé dans le MCU et qu’il jouera encore Vision après WandaVision.

Durant son temps dans le MCU, Paul Bettany a joué plusieurs versions de Vision. La dernière fois que nous l’avons vu, c’était dans le final de WandaVision en tant que White Vision. Après avoir combattu une itération du personnage original qui avait été temporairement ramené à la vie par Wanda, White Vision a disparu à travers le ciel.

Evidemment, c’est un peu plus compliqué que cela, mais avec White Vision dans la nature, on se dit que les choses ne sont pas terminées pour Paul Bettany dans le MCU. Dans une interview avec EW, si Bettany dit ne pas savoir s’il reviendra, il pense que cela reste une possibilité.

Quand on lui pose la question d’un retour, il répond : « La réponse honnête à cela est – eh bien peut-être que ce n’est pas la réponse honnête, mais c’est la réponse que je vais vous donner et vous devrez simplement y faire avec – à la fin de WandaVision, vous voyez Vision s’envoler et c’est un détail à régler », dit-il. « Et Kevin Feige (président de Marvel Studios) est un homme qui n’aime pas vraiment laisser ce genre de détails sans les régler. Je suppose donc qu’à un moment donné, je remettrai mes collants et ma cape pour une autre sortie, mais je ne sais pas quand cela pourrait être. »

En attendant de revoir Paul Bettany en Vision dans le MCU, il est à voir dans la mini-série A Very British Scandal aux côtés de Claire Foy, disponible en France sur Salto. Cette série revient sur le divorce du Duc et de la Duchesse d’Argyll, l’une des affaires judiciaires les plus notoires du XXème siècle au Royaume-Uni.

Source : EW / Crédit ©Marvel/Disney+