Venom 2 : Titre dévoilé et nouvelle date de sortie

La sortie de Venom 2 est repoussée à cause du coronavirus mais le film a enfin un titre.

Venom 2 ne sortira pas cette année. Alors que le film était en route pour une sortie en octobre 2020, comme de nombreux longs-métrages à cause du coronavirus, il est repoussé de plusieurs mois. Le film avec Tom Hardy sortira finalement le 25 juin 2021 au lieu du 2 octobre 2020.

L’autre nouvelle concernant le film est qu’il a enfin un titre. Sony Pictures révèle que le film s’intitule Venom : Let There Be Carnage, confirmant ainsi que Carnage, joué par Woody Harrelson, sera le méchant principal du film.

Tom Hardy et Woody Harrelson sont accompagnés au casting de Naomie Harris (Skyfall, Rampage), Stephen Graham (The Irishman, Snatch) et Michelle Williams qui revient en Anne Weying.

Des rumeurs annoncent la présence de Tom Holland en Spider-Man mais ce n’est pas encore confirmé.

