The Mandalorian : Une saison 3 déjà en préparation

Une saison 3 de The Mandalorian serait déjà en préparation chez Disney+.

Alors que la saison 2 n’a pas encore été dévoilée, une saison 3 serait déjà en préparation pour The Mandalorian. En effet, selon Variety, la plateforme Disney+ serait déjà en train de concocter de nouveaux épisodes pour la série Star Wars. La saison 3 serait d’ores et déjà en pré-production.

Selon des sources de Variety, Jon Favreau écrit la saison 3 « depuis un moment » et les concept arts sont déjà en pleine création. « Nous venons de commencer la pré-production et nous envisageons de nouvelles aventures pour le Mandalorian dans la saison 3 », a révélé une source.

De plus le département des décors aurait déjà commencé à travailler sur la saison 3 le 20 avril. Ils ont besoin d’un « délai d’exécution énorme » pour travailler, c’est pour cela que les choses ont déjà commencé. Mais le tout est fait à distance pour le moment.

La nouvelle de la saison 3 en préparation arrive un peu plus d’un mois après la fin de la production de la saison 2. The Mandalorian a eu plus de chance que la plupart des autres séries car ils ont réussi à finir la production début mars, juste avant que le coronavirus force les autres productions à s’arrêter.

La saison 2 de The Mandalorian ne devrait ainsi pas avoir de retard et sera prête pour sa diffusion à l’automne prochain. En attendant, la saison 1 est actuellement diffusée sur Disney= en France.

