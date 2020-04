Hunger Games : Préquelle officielle et Francis Lawrence de retour à la réalisation

Francis Lawrence, qui a réalisé L’embrassement et La Révolte parties 1 et 2 sera de retour pour la préquelle de Hunger Games centrée sur Snow.

Les Hunger Games sont officiellement de retour. L’an dernier, il a été annoncé qu’un film préquel était envisager par les studios Lionsgate pour la franchise. Le livre The Ballad of Songbirds and Snakes qui sera bientôt publié, sera bien adapté sur grand écran.

Francis Lawrence, qui a réalisé Hunger Games L’embrassement et Hunger Games La Révolte parties 1 et 2 sera de retour derrière la caméra. L’auteure des romans Suzanne Collins adaptera elle-même le scénario basé sur son livre. Elle sera accompagnée de Michael Arndt qui a co-écrit L’embrassement.

Dans la franchise originale, Donald Sutherland incarnait le président autoritaire Coriolanus Snow. Le nouveau film, qui se passera des décennies avant les événements des films précédents, sera centré sur une jeune version du personnage.

En 2012, Lionsgate a lancé le premier de quatre films à succès basés sur les romans de Hunger Games, mettant en vedette Jennifer Lawrence et a rapporté près de 3 milliards de dollars au box-office mondial.

La franchise Hunger Games voyait également à son affiche Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson et Elizabeth Banks.

