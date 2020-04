Empire saison 6 : Taraji P. Henson et le showrunner espèrent filmer une vraie fin (spoilers)

Taraji P. Henson espère pouvoir revenir pour filmer une véritable fin pour Empire qui n’a pas pu se terminer comme prévu. Spoilers.

Empire, c’est fini…du moins pour l’instant. La série a diffusé son dernier épisode sur la Fox ce mardi soir, cependant, cela ne devait pas être le dernier épisode. La pandémie de coronavirus a forcé la série s’arrêter plus tôt que prévu alors qu’il leur restait 2 épisodes à compléter. L’épisode 19 était en cours quand tout a été stoppé.

En 2015, Empire est devenue un phénomène culturel sans précédent, ralliant des millions de fans dans le monde. L’an dernier, il a été annoncé que la saison 6, composée de 20 épisodes, serait la dernière. Malheureusement, tout s’est arrêté 2 épisodes avant la fin et les producteurs ont du rafistolé un final avec des bouts de ficelle et le résultat est décevant.

L’épisode a vu Lucious (Terrence Howard), un homme qui, pendant des années a mis son empire hip hop au-dessus de sa propre famille, mettre volontairement sa vie en jeu afin de protéger ses proches en affrontant Damon Cross (Wood Harris) seul. Pendant ce temps, Cookie (Taraji P. Henson), qui a passé la saison à découvrir qui elle était en dehors de Lucious et de son surnom, a finalement réalisé qu’elle pouvait être avec Lucious sans se perdre dans le processus.

Mais peut-être que le point le plus important à retenir pour les Lyon est une leçon qui leur a pris six ans à apprendre : c’est avant tout la famille qui compte. L’épisode a culminé avec le clan Lyon se réunissant pour célébrer la première du film biographique d’Empire basé sur la vie de Lucious et mettant en vedette Hakeem. Quant à Jamal…il est au abonné absent parce que Jussie Smollett n’est pas apparu dans le final, même pas dans les flashbacks.

Déception

La fin est toute même abrupte, elle est décevante et ne donne aucune satisfaction aux fans qui ont suivi les aventures de la famille Lyon depuis le début. Taraji P. Henson qui incarne Cookie est vraiment déçue de ne pas pouvoir présenter une fin correcte : « C’est assez triste. Parce que nous avons développé une famille si incroyable au fil des ans, et c’est juste triste de ne pas avoir pu dire au revoir de la bonne façon, » dit-elle à EW.

« Nous n’avons pas pu organiser notre fête de fin, ce que vous faites lorsque vous arrivez à la fin d’une série à succès comme celle-ci. J’ai acheté à tout le monde de jolis chandails pour notre dernière année comme une remise de diplômes, et je n’étais pas là pour leur faire un câlin – et ça fait mal. »

Henson et le showrunner Brett Mahoney espèrent qu’ils pourront éventuellement revenir pour terminer ce qu’ils ont commencé. Quand on lui demande de révélé ce qu’l avait prévu pour la fin, Mahoney répond : « Je vais me retenir, parce que j’espère que vous pourrez le voir, et qu’il sera tourné et fait correctement. »

Henson ajoute : « Je pousse pour ça. Sachez simplement que Cookie pousse ! Ces messages et DM que je reçois, ils sont déchirants. En tant qu’artiste, ne pas pouvoir terminer quelque chose que tu as commencé, ça me fait mal. Je me sens incomplète. Je ne commence jamais quelque chose et je ne le termine pas. Et donc, pour moi, c’est profond; Je dois finir, sinon cela me hantera pour le reste de ma vie et de ma carrière, » explique l’actrice.

Elle ajoute : « Tout comme le public. Et je ne pense pas que nous devrions priver une telle base de fans fidèles de cette fin. Ils ont le droit d’être mécontents. Ils méritent plus que cette fin abrupte. Et je comprends, où nous en sommes en ce moment, nous devons être responsables. Mais je pense que lorsque la poussière retombe, à la fin de la journée, le public mérite mieux. Parce qu’ils paient mes factures ! »

L’espoir de pouvoir filmer une vraie fin pour Empire existe encore mais pour le moment, rien n’est annoncé par la Fox.

Source : EW et TVGuide / Crédit ©Fox