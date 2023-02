The White Lotus : Une saison 3 en Asie possible et Evan Peters devait jouer dans la saison 2

Le producteur de The White Lotus tease une saison 3 en Asie et révèle qu’Evan Peters devait jouer dans la saison 2.

Après Hawaï et l’Italie, les prochains clients du White Lotus pourraient bien passer leurs vacances en Asie. En effet, David Bernad, le producteur de la série The White Lotus a dit qu’il est possible que la saison 3 se déroulerait dans un hôtel asiatique, mais le pays n’est pas précisé.

Si rien n’est encore certain, durant la Berlinale qui se tient actuellement, le producteur confie : « Nous essayons vraiment de travailler en Asie et j’espère que la troisième saison sera notre chance de faire bouger les choses là-bas », a-t-il déclaré lors d’un keynote.

Apparemment, l’Asie est un continent sur lequel le créateur Mike White et son producteur tentent de travailler depuis des années. Bernad a déclaré que White et lui-même avaient presque tourné en Asie sur un autre projet pour Amazon Prime Video en 2016. Il a déclaré que le couple nourrissait toujours l’ambition de travailler sur le continent sur de futurs projets.

Durant une autre discussion avec Deadline, Bernad a également révélé qu’Evan Peters devait initialement joué dans la saison 2. Il aurait dû incarner Ethan Spiller, un nouveau riche marié à Harper (Aubrey Plaza), un rôle qui est finalement revenu à Will Sharpe (Giri/Haji’s).

« Ce rôle était le dernier que nous avons casté dans la saison, et à l’origine c’était censé être Evan Peters, mais pour une raison quelconque – calendrier ou timing – cela n’a pas fonctionné », a déclaré Bernad.

On attend de voir si l’idée de l’Asie se concrétisera pour la saison 3, en attendant, les deux premières saisons sont encore disponibles sur OCS.

Source : Deadline / Crédit ©HBO