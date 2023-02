Le Livre de Boba Fett : Une saison 2 en pré-production ou Fett dans The Mandalorian ?

Des rumeurs récentes suggèrent qu’une saison 2 de la série Star Wars Le Livre de Boba Fett pourrait être en début de pré-production.

Ceci n’est qu’une rumeur, mais une deuxième saison de la série Star Wars Le Livre de Boba Fett est peut-être déjà écrite et peut-être même en début de pré-production. Selon Making Star Wars, des équipes dans le sud de la Californie travailleraient actuellement sur « des éléments de production spécifiquement liés au personnage [Boba Fett] », tels que des accessoires, le cockpit de son navire et plus encore.

De plus, des sources ont confirmé d’autres éléments de production en cours, comme une armure de Mandalorien pour Moff Gideon et de nouveaux Troopers Impériaux. Cependant, il est possible que les éléments de production mentionnés pourraient concerner un épisode centré sur Boba Fett de la saison 4 de The Mandalorian, dont le créateur de la série Jon Favreau a récemment confirmé qu’elle était déjà écrite.

La première saison du Livre de Boba Fett a vu Din Djarin de The Mandalorian, joué par Pedro Pascal, dans un épisode qui a repris là où la saison 2 de The Mandalorian s’était arrêtée. Favreau a laissé entendre que la saison 4 de The Mandalorian contiendrait certainement des crossovers, ‘est peut-être donc le cas ici.

Mais s’il s’agit bien d’une saison 2, MSW dit que la production pourrait accélérer les choses à cause d’une grève de scénaristes qui se profile. Toujours selon MSW, « il y a beaucoup d’incertitude quant à la façon dont l’année prochaine se déroulera pour l’industrie et ce que cela signifiera pour Star Wars ».

Le site explique que si Boba Fett 2 se produit et qu’il n’est pas seulement dans la saison 4 de The Mandalorian, les deux séries pourraient se tourner simultanément comme ce fut le cas pour Ahsoka et Skeleton Crew l’ont fait.

Notez que pour le moment, Disney n’a pas officiellement renouvelé Le Livre de Boba Fett pour une deuxième saison.

Source : Making Star Wars / Crédt ©Lucasfilm/Disney+