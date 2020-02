Star Wars : Un nouveau film secret en développement

Lucasfilm préparerait un nouveaux film Star Wars avec le réalisateur et scénariste JD Dilliard et le scénariste de Luke Cage, Matt Owens.

Clairement, la franchise Star Wars au cinéma est loin d’être terminée. Alors que les films font une petite pause à l’écran après L’Ascension de Skywalker, cela n’empêche pas Lucasfilm de préparer la suite. Selon la presse américaine, un nouveau film serait en développement.

J.D. Dilliard, scénariste et réalisateur du film Sleigh ainsi que Matt Owens, le scénariste de la série Luke Cage, auraient été engagés pour développer un projet Star Wars. Ce film potentiel n’en est qu’à un stade très précoce.

Pour le moment, aucun détail n’est disponible mais il est dit que l’action se déroulerait sur la planète Sith Exegol. On ne sait pas si ce projet est pour les salles de cinéma ou pour Disney +. Ni Disney, ni Lucasfilm n’a commenté l’information.

Jusqu’à présent, Rian Johnson prépare toujours officiellement sa nouvelle franchise et Kevin Feige est aussi à la tête d’un film. Du côté des séries, The Mandalorian prépare sa saison 2, Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor est pour le moment retardée et la série sur Cassian Andor de Rogue One est en préparation.

Disney a posé trois dates de sortie au cinéma pour des films Star Wars en décembre 2022, 2024 et 2026 mais pour le moment, on ne sait pas quels sont ces films.

Source : Deadline / Crédit ©Lucasfilm