Friends : La réunion spéciale est officielle chez HBO Max

C’est officiel, les acteurs de Friends se retrouveront pour une réunion spéciale sur HBO Max.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer vont bientôt se retrouver pour une réunion spéciale. En effet, les acteurs de la série Friends ont tous signé pour une émission spéciale non scriptée pour le nouveau service HBO Max qui sera lancé en mai prochain.

Cette confirmation arrive peu de temps après l’annonce qu’un accord était sur le point de se faire, mais que les négociations. Les 6 acteurs seront tous producteurs exécutifs de cette spéciale aux côtés des créateurs de la série Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane.

Cet événement ne sera malheureusement pas scripté mais ce sera tout de même l’occasion de retrouver les acteurs de la série culte qui a fêté ses 25 ans l’année dernière.

« Je suppose que vous pourriez appeler cela « celui où ils se sont tous réunis » – nous nous réunissons avec David, Jennifer, Courteney, Matt, Lisa et Matthew pour un spécial HBO Max qui sera programmé aux côtés de toute la bibliothèque Friends », a déclaré Kevin Reilly, le patron de HBO Max.

Il ajoute : « J’ai pris connaissance de Friends au tout début de son développement, puis j’ai eu l’occasion de travailler sur la série de nombreuses années plus tard et j’ai été ravi de la voir trouver un nouveau public, génération après génération. Cela s’inscrit dans une époque où les amis – et le public – se réunissaient en temps réel et nous pensons que cette réunion spéciale capturera cet esprit, unissant les fans originaux et les nouveaux. »

Cette réunion sera réalisée par Ben Winston et se fait surtout pour aider à lancer le service streaming de Warner Bros, HBO Max.

L’événement qui se rapproche le plus d’une réunion Friends fut l’hommage au réalisateur James Burrows en 2016 mais Matthew Perry était absent.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros