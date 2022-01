Mission Impossible 7 et 8 repoussés en 2023 et 2024

Les films Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8 sont repoussés en 2023 et 2024.

Les fans de Mission Impossible vont devoir encore faire preuve de patience. Les sorties des films Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8 sont encore repoussées. Le premier sortira le 14 juillet 2023 au lieu du 30 septembre 2022 et le second sera en salles le 28 juin 2024 au lieu du 7 juillet 2023.

Cela marque l’un des plus gros reports dans le calendrier des films de 2022, car les problèmes de la pandémie de COVID-19 continuent de tourmenter à la fois les productions et les sorties en salles. Mission : Impossible 7 devait initialement sortir le 23 juillet 2021, avant d’être frappé par de multiples retards.

Paramount Pictures et Skydance Productions ont publié une déclaration à propos des retards de Mission Impossible : « Après mûre réflexion, Paramount Pictures et Skydance ont décidé de reporter les dates de sortie de Mission : Impossible 7 & 8 en réponse aux retards dus à la pandémie en cours. Les nouvelles dates de sortie seront respectivement le 14 juillet 2023 et le 28 juin 2024. Nous sommes impatients d’offrir aux cinéphiles une expérience théâtrale sans précédent. »

Au casting de Mission : Impossible 7, on trouve Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Esai Morales, Pom Klementieff et Shea Whigham.

Christopher McQuarrie a réalisé Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8.

Source : THR / Crédit ©Paramount