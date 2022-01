Ahsoka : Mary Elizabeth Winstead rejoint la série Star Wars de Disney+

Mary Elizabeth Winstead rejoint Rosario Dawson dans Ahsoka, la prochaine série Star Wars de Disney+.

Le casting de la série Ahsoka continue de prendre forme avec l’annonce de l’arrivée de Mary Elizabeth Winstead (Fargo) aux côtés de Rosario Dawson. Les détails sur le personnage de Winstead sont actuellement gardés secrets.

Rosario Dawson jouera le rôle principal dans Ahsoka, qu’elle a joué pour la première fois dans la saison 2 de The Mandalorian. Il a déjà été rapporté que Natasha Liu Bordizzo jouerait le rôle de Sabine Wren et qu’Ivanna Sakhno jouerait ce que l’on pense être un nouveau personnage de Star Wars dans la série.

La série centrée sur Ahsoka Tano a été annoncée pour la première fois en décembre 2020. La nouvelle série devrait bientôt commencer sa production. Il a déjà été rapporté que Hayden Christensen devrait apparaître dans la série dans le rôle d’Anakin Skywalker/Dark Vador, avec Skywalker ayant entrainé Tano lorsqu’elle était padawan.

Dave Filoni écrit et produit Ahsoka avec Jon Favreau également à la production exécutive.

Ahsoka est l’une des nombreuses séries en live-action Star Wars en préparation chez Disney+. Parallèlement à la troisième saison à venir de The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett (actuellement diffusée), le streamer travaille également sur une série sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor, une série de Cassian Andor avec Diego Luna et The Acolyte de la créatrice Leslye Headland, entre autres.

