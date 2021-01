Superman & Lois : Première bande-annonce épique de la série

Découvrez la première bande-annonce épique de la série Superman & Lois.

La CW a enfin dévoilé un trailer complet pour la série très attendue Superman & Lois. Un trailer très intéressant qui donne un véritable aperçu du ton et de la couleur de la série. Bien plus sombre que ce à quoi on pouvait s’attendre, Superman & Lois donne la sensation de se trouver à mi-chemin entre la série Smallville et les films Man of Steel et Superman Returns.

Reprenant probablement après le crossover massif de l’Arrowverse « Crisis on Infinite Earths », Superman & Lois suit Clark Kent (Hoechlin) et Lois Lane (Tulloch) alors qu’ils déménagent de Metropolis à Smallville avec leurs fils adolescents anxieux Jonathan (Jordan Elsass) et Jordan (Alexander Garfin).

Ils font face à la pression de devoir gérer leur rôle de parents et leur travail. Enfin, la partie travail est en suspens puisqu’on voit le couple quitter le Daily Planet avec des cartons en mains et la vois off parle « d’emplois perdus ». Même dans le monde de Superman, la presse papier ne se porte par très bien.

La promo montre également que leurs enfants vont enfin apprendre que leur père est Superman. Il semble qu’ils n’étaient pas au courant et sont abasourdis par ce qu’ils voient. On a aussi un aperçu d’un mystérieux ennemi vêtu d’une armure sombre.

Visuellement, la série semble assez intéressante. La ville de Smallville semble être moins idyllique que dans la série qui portait son nom.

Superman & Lois démarre le 23 février prochain sur la CW avec un premier épisode de 90 minutes suivi d’une émission spécial intitulée Superman & Lois: Legacy of Hope.

Superman & Lois – Trailer