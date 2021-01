Matrix 4 : Priyanka Chopra tease son rôle mystérieux

Priyanka Chopra tease le rôle mystérieux qu’elle tient dans le film Matrix 4.

Le prochain film Matrix reste un grand mystère. Le tournage du film est terminé mais les détails sont encore bien gardés secrets. Si des personnages familiers seront de retour comme Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, la saga accueille de nouveaux visages comme Priyanka Chopra.

Dans une nouvelle interview, l’actrice confie qu’elle ne peut pas dire grand-chose mais elle promet que son personnage surprendra : « Je ne peux pas dire grand-chose, mais c’est quelque chose auquel on ne s’attend pas. Ce que je peux dire, c’est que j’ai terminé le tournage et que c’était le premier film que j’ai fait après le confinement et je ne me suis jamais sentie plus en sécurité sur un plateau. »

L’actrice révèle également qu’elle ne fait pas partie des scènes d’action du film. Certains fans pensait qu’elle serait impliquée dans scènes d’action puisqu’’elle a déjà pris part à ce genre de scènes dans le passé. Elle jouait un agent de la CIA dans Quantico.

Bien que les détails spécifiques concernant l’intrigue de ce quatrième film Matrix continuent de rester un mystère, on pense qu’il s’agit d’une continuation après les événements de The Matrix Revolutions sorti en 2003.

Keanu Reeves et Carrie Anne Moss reprennent leurs rôles de Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe et Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Max Riemelt, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick et Yahya Abdul-Mateen II ont aussi rejoint le film.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix est prévu pour le mois de décembre 2021.

Source : Variety / Crédit ©DR