La Chronique des Bridgerton : Saison 2 officiellement commandée

Sans surprise, Netflix renouvelle la série La Chronique des Bridgerton pour une seconde saison.

Depuis quelques semaines, il se murmurait que la saison 2 était quasiment signée. C’est désormais officiel, La Chronique des Bridgerton reviendra pour une seconde saison sur Netflix. Cette information a été dévoilé à travers une édition spéciale du Lady Whistledown’s Society Paper.

Selon Deadline, la saison 2 racontera la recherche d’un mariage convenable pour le frère aîné des Bridgerton, Anthony, joué par Jonathan Bailey, comme le raconte le deuxième livre de la saga Bridgerton de Julia Quinn, The Viscount Who Loved Me.

Le sujet de la saison 2 a été teasé dans les dernières minutes du final de la saison 1 quand Anthony a révélé à Daphné et Simon ses plans de « trouver et déclarer rapidement mes intentions à ma nouvelle vicomtesse » après la fin déchirante de sa relation avec la chanteuse d’opéra Siena.

« Nous l’avons laissé à la fin de la première saison à la croisée des chemins, alors j’ai hâte de me lancer et de découvrir comment il se comporte sur le marché matrimonial », a déclaré le créateur Chris Van Dusen.

Le pamphlet de Lady Whistledown dit que le tournage de la saison 2 démarrera au printemps 2021 au Royaume-Uni.

Source : Deadline / Crédit ©Netflix