Shazam! : Zachary Levi répond aux rumeurs de son départ

La star de Shazam!, Zachary Levi, répond aux rumeurs qui disent qu’il a été recasté au milieu du remaniement de l’univers DC.

Zachary Levi dément les affirmations des fans selon lesquelles il a été recasté en tant que Shazam! au milieu du remaniement de l’univers DC après que Peter Safran et James Gunn ont pris la relève en tant que co-dirigeants.

Un fan sur Twitter a affirmé être « en colère » que l’acteur ne soit plus le super-héros car « il était le choix de casting parfait ». Le fan a également ajouté que Levi et Gunn sont des « amis proches ». Un autre utilisateur de Twitter a cité le tweet susmentionné et a ajouté : «Je veux que ce ne soit pas vrai parce que son Shazam la SEULE chose dans le DCEU que je voudrais absolument protéger. @ZacharyLevi est la perfection. »

Levi a vu l’interaction entre les fans et a clarifié son statut actuel chez DC en tweetant : « Oooh, je ne croirais vraiment pas tout ce qu’on voit sur Internet. Je vais bien, Ash. Tout va bien. »

Oooh, I really wouldn’t go believing everything you see on the internet. I’m Gucci, Ash. We all Gucci. 😎 https://t.co/684SarbP1P — Zachary Levi (@ZacharyLevi) December 20, 2022

Les fans des propriétés DC se sont inquiétés de l’avenir de leurs acteurs préférés das la peau de super-héros alors qu’une nouvelle ère de l’univers est en train d’être tracée par Gunn et Safran. Après avoir fait une apparition spéciale dans Black Adam, Henry Cavill est revenu revêtant le costume de Superman et a teasé son retour dans l’univers DC en tant que Man of Steel.

Cependant, le retour de Cavill était sous le régime précédent et les nouveaux chefs de DC ont d’autres plans pour Superman qui ne l’incluaient pas et l’acteur a confirmé que son « tour de porter la cape était passé ». Gunn écrit un nouveau film de Superman et un nouvel acteur plus jeune sera casté pour le rôle principal.

Le troisième volet de la franchise Wonder Woman a également été récemment annulé, ce qui a conduit Patty Jenkins à quitter l’univers DC. Gal Gadot a fait allusion au partage du « prochain chapitre » de Wonder Woman avec les fans et Gunn a déclaré que l’actrice n’avait pas été « virée » non plus.

Le dernier remaniement de DC est que Dwayne « The Rock » Johnson ne reprendra pas son rôle de Black Adam dans une suite pour le moment car le personnage « ne sera pas dans son premier chapitre de narration ».

En attendant de savoir ce que l’avenir réserve à Zachary Levi dans le DCU, il sera de retour dans Shazam! La Rage des Dieux, en salles le 29 mars 2023.

Source : Deadline / Crédit ©DC/Warner Bros