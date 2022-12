Black Adam : Absent du premier chapitre du DCU de James Gunn selon Dwayne Johnson

Dwayne Johnson dit que Black Adam ne sera pas présent dans le « premier chapitre » de l’univers DC dirigé par James Gunn.

Cette nouvelle n’est pas une surprise, c’est une confirmation. L’acteur principal et producteur de Black Adam, Dwayne Johnson, a déclaré qu’après avoir discuté avec le nouveau co-dirigeant de DC Studios, James Gunn, son personnage « ne sera pas dans leur premier chapitre » du prochain DCU, mais il est possible qu’il revienne plus tard.

« James Gunn et moi avons été en contact, et Black Adam ne sera pas dans leur premier chapitre de narration », a écrit Johnson dans un communiqué mardi. « Cependant, DC et Seven Bucks [la société de production de Johnson, ndlr] ont convenu de continuer à explorer les moyens les plus précieux d’utiliser Black Adam à l’avenir dans les chapitres multivers de DC. »

Il ajoute : « James et moi nous connaissons depuis des années et nous nous sommes toujours soutenus l’un l’autre pour réussir. Ce n’est pas différent maintenant, et je soutiendrai toujours DC (et Marvel) pour gagner et GAGNER GROS. »

« Ces décisions prises par James et la direction de DC représentent leur vision de DCU à travers leur objectif créatif », a-t-il poursuivi. « Après 15 ans de travail acharné pour enfin faire Black Adam, je suis très fier du film que nous avons livré aux fans du monde entier. Je reviendrai toujours sur la réaction des fans envers Black Adam avec une immense gratitude, humilité et amour. »

Johnson a terminé en remerciant les fans et en promettant de toujours les écouter dans ses activités, et a souhaité à tous de joyeuses fêtes.

Gunn lui-même a partagé la déclaration de Johnson sur son propre compte Twitter, ajoutant : « J’adore [The Rock] et je suis toujours ravi de voir ce que lui et Seven Bucks feront ensuite. J’ai hâte de collaborer bientôt. »

Love @TheRock & I’m always excited to see what he & Seven Bucks do next. Can’t wait to collaborate soon. 🙏 https://t.co/NLwRqBVkd1 — James Gunn (@JamesGunn) December 20, 2022

Cette nouvelle concernant Black Adam arrive peu de temps après l’annonce que Superman reviendra sans Henry Cavill et que Wonder Woman 3 n’aura pas lieu. Cela fait parti des grands changements qui ont surgi à la suite de la prise de fonction de Gunn et du producteur Peter Safran en tant que coprésidents de DC Films.

Source : Deadline / Crédit ©DC