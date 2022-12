Avatar 3 et 4 : James Cameron voulait éviter « l’effet Stranger Things »

James Cameron dit qu’il a tourné les suites d’Avatar en même temps pour éviter « l’effet Stranger Things ».

Comme annoncé précédemment, le troisième volet de la saga Avatar est quasiment déjà dans la boite. Le producteur Jon Landau a confirmé que 95% du film était déjà tourné et qu’une partie du quatrième film était déjà filmé. Maintenant, James Cameron explique pourquoi ils ont décidé de filmer les suites simultanément.

Le réalisateur dit qu’il a filmé Avatar La Voie de l’Eau en même temps que les troisième et quatrième films à venir pour éviter ce qu’il a appelé « l’effet Stranger Things », inventant une nouvelle phrase pour décrire l’inévitable poussée de croissance des enfants acteurs sur des projets qui s’étalent sur plusieurs années.

Trinity Jo-Li Bliss avait environ 7 ans lorsqu’elle a été choisie pour Tuk dans la suite et a maintenant 13 ans, tandis que Jack Champion, 18 ans, qui joue Spider, avait 12 ans et « poussait comme une herbe », à confié James Cameron à EW dans une interview récent. Pour cette raison, les deuxième et troisième films, ainsi que le premier acte du quatrième, devaient être réalisés en une seule production.

« Sinon, vous obtenez – et j’adore Stranger Things – mais vous obtenez l’effet Stranger Things où ils sont censés être encore au lycée [mais] ils ont l’air d’avoir 27 ans », dit Cameron. « Vous savez, j’adore la série. C’est bon, nous allons suspendre l’incrédulité. Nous aimons les personnages, mais, vous savez. »

Cameron n’a pas complètement tort quand il s’agit de Stranger Things, mais quand on a Sigourney Weaver – 73 ans – qui joue une adolescente Na’vi, l’âge des acteurs n’est pas très important pour Avatar. Tout est dans les effets spéciaux.

Quant à ce que les prochaines suites impliqueront, le producteur de la franchise Jon Landau confirme que chaque film présentera au public de nouveaux biomes. « Chaque film va présenter au public de nouveaux clans, de nouvelles cultures sur Pandora », a-t-il déclaré à EW. « Une fois que nous avons introduit un personnage, il reste une partie de l’évolution en cours. Nous y ajoutons simplement. Vous pouvez donc vous attendre à voir le Metkayina que vous rencontrez dans ce film dans les films suivants. Il y a d’autres clans que nous présenterons dans le film 3 que vous verrez dans le film 4 et ainsi de suite. »

Le troisième volet de la franchise Avatar est prévu pour une date de sortie le 20 décembre 2024n en attendant, La Voie de l’Eau est actuellement en salles.

Source : EW / Crédit ©20th Century Studios