Harry Potter : Bande-annonce de la réunion 20 ans après

La saga Harry Potter fête ses 20 ans et pour l’occasion, HBO Max a organisé une réunion des acteurs qui reviennent sur cette franchise qui a changé leur vie alors que la plupart d’entre eux n’étaient encore des enfants.

Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint sont ainsi de retour à Poudlard. Le célèbre trio – qui a joué respectivement Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley dans les films du monde sorcier – s’est réuni pour revenir sur cette école magique à l’écran pour un spécial anniversaire qui sera diffusé sur HBO Max le 1er janvier 2022.

Notez que, comme la réunion de Friends, la plateforme Salto a décroché l’exclusivité de cette émission spéciale Harry Potter et la mettra à disposition de ses abonnés dès le lendemain de la diffusion américaine, soit le 2 janvier.

Evidemment, Radcliffe, Watson et Weasley ne sont pas venus seuls. De nombreuses stars de toute la franchise sont présentées dans le spécial, dont Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Tom Felton ( Draco Malfoy), James Phelps (Fred Weasley), Oliver Phelps (George Weasley), Mark Williams (Arthur Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas), Matthew Lewis (Neville Londubat) et Evanna Lynch ( Luna Lovegood).

Les images de la bande-annonce donnent un aperçu des larmes versées par les acteurs alors qu’ils se sont réunis et se sont remémoré cette époque, à commencer par le premier aperçu de Watson embrassant Felton. « On a l’impression que le temps ne s’est pas écoulé et qu’en même temps beaucoup de temps s’est écoulé », a déclaré Watson en voix off.

« Ce qui m’a le plus effrayé, c’est l’implication que la chose la plus significative de notre vie était finie », mentionne Radcliffe. « Et il y a quelque chose de si joyeux à voir tout le monde et se dire que ce n’était pas le cas. »

« Nous sommes une famille », dit Grint. « Nous ferons toujours partie de la vie de l’autre. »

Notez aussi que le spécial discutera de la polémique qui entoure J.K. Rowling et ses commentaires contre les personnes transgenres qui ont révolté beaucoup de fans de la franchise. Divers acteurs de la franchise Harry Potter, ainsi que de nombreux sites de fans ont condamné ces propos blessants et insultants.

Malgré ces problèmes, il existe un amour profond pour les histoires de Harry Potter, qui ont commencé sur grand écran il y a 20 ans avec le premier film, et c’est en partie grâce aux acteurs qui ont donné vie à ces histoires.

Crédit ©HBO MAx/Warner Bros