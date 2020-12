What if… ? : Chadwick Boseman a bien enregistré sa voix pour T’Challa

La série animée What if…? est la dernière performance de Chadwick Boseman qui a doublé son personnage de Black Panther.

Depuis vendredi, nous pouvons admirer Chadwick Boseman dans sa dernière performance à l’écran dans Le Blues de Ma Rainey sur Netflix. Mais ce film n’est pas son tout dernier rôle puisque les fans pourront l’entendre une dernière fois dans la série animée What if… ?

En aout dernier, le monde a perdu Chadwick Boseman, décédé à l’âge de 43 ans. Depuis, si on sait que Marvel continue de développer Black Panther 2, les studios ont assuré que T’Challa ne sera pas recasté.

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé que Boseman avait enregistré des dialogues pour le personnage, offrant aux fans de Black Panther une dernière performance dans le rôle, même si ce n’est qu’en voix. Mieux encore, il sera présenté dans plusieurs épisodes au lieu d’une brève apparition ponctuelle.

« Il y a toutes sortes d’histoires que nous ne pouvions pas explorer en live action », dit Feige à propos de What If …?. « [Chadwick] est venu environ quatre fois et a enregistré de nombreux épisodes. Avec le recul, c’est très émouvant. »

What If …? fait également appel à d’autres acteurs majeurs de Marvel pour prêter leur voix aux versions animées de leurs personnages. Les histoires de la série ne seront pas connectées avec le MCU, mais explorera plutôt la façon dont certains scénarios se seraient déroulés différemment dans une autre chronologie.

La première saison comprendra dix épisodes et devrait arrivée sur Disney + à la mi-2021.

Source : Emmy Magazine / Crédit ©Marvel/Disney+