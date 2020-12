Shameless – Hall of Shame : Ian et Mickey pour le 1er épisode rétrospectif (teaser)

Ian et Mickey seront au centre du premier épisode de la série rétrospective Hall of Shame de Shameless.

La série Shameless arrive bientôt à sa fin et pour marquer le coup, la chaine Showtime a commandé une rétrospective de 6 épisodes nommée Shameless Hall of Shame. Pour son premier épisode, c’est le couple Ian et Mickey – alias Gallavich – qui sera au centre de cette série événement qui commence la semaine prochaine.

Hall of Shame présentera des scènes originales centrées sur des personnages de la série, juxtaposées à des scènes des saisons précédentes pour mettre en évidence l’évolution des personnages. Ces épisodes spéciaux seront diffusés en alternance tout au long de la onzième et dernière saison de la série, qui a débuté le 6 décembre dernier sur Showtime.

Le premier épisode de Hall of Shame se concentrera sur Ian (Cameron Monaghan) et Mickey (Noel Fisher) et mettra en valeur leur relation unique et son évolution d’une histoire d’amour adolescente à un mariage compliqué mais affectueux…enfin affectueux façon Gallavich.

Depuis le début de la saison 11, Ian et Mickey tentent de trouver un équilibre dans leur relation et ils réalisent que le mariage n’est pas si facile que ça.

Shameless Hall of Shame sera lancéele dimanche 27 décembre. La promo du premier épisode est à voir ci-dessous.

Shameless Hall of Shame – Ian & Mickey