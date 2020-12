Millie Bobby Brown et les réalisateurs et scénaristes d’Avengers Endgame pour un film SF

Millie Bobby Brown s’associent avec les réalisateurs et scénaristes d’Avengers Endgame pour un film de science fiction.

Millie Bobby Brown continue d’élargir ses horizons. La jeune actrice de Stranger Things est attachée au nouveau projet des frères Joe et Anthony Russo. Le duo de réalisateurs réalisera le film The Electric State et ils s’associent à nouveau avec les scénaristes d’Avengers Endgame, Christopher Markus et Stephen McFeely.

Basé sur le roman graphique de Simon Stålenhag, The Electric State suit une adolescente (Brown) dans un futur alternatif, qui rencontre un robot « étrange mais doux » dont elle se rend vite compte qu’il a été envoyé par son frère disparu. Elle et le robot partent à sa recherche, voyageant à travers un « monde d’humains mélangé avec toutes sortes de robots », et découvrir une conspiration massive dans le processus.

Universal Pictures a récemment signé pour le film, que les Russo développent depuis plusieurs années : « Nous sommes ravis d’avoir cet accord avec Universal qui s’est engagé à une sortie en salles d’Electric State », ont déclaré les Russo dans un communiqué.

En attendant de voir ce film, Cherry, le prochain film des frères Russo avec Tom Holland sortira l’année prochaine. Quant à Millie Bobby Brown elle filme actuellement la saison 4 de Stranger Things et sera bientôt dans d’autres projets sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©DR