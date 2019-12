Star Wars 9 : Le rôle secret de Mark Hamill, les parents de Rey et Palpatine expliqués (Spoilers)

Star Wars L’Ascension de Skywalker dévoile le rôle secret de Mark Hamill, l’identité des parents de Rey et explique le retour de Palpatine. Gros Spoilers.

Star Wars L’Ascension de Skywalker est actuellement en salles et le film répond enfin (plus ou moins) à des questions. Si tout est loin d’être satisfaisant dans le film, il donne au moins quelques réponses. Avant d’entrer dans les détails des parents de Rey et du retour de Palpatine, sachez que le film contient un rôle secret pour Mark Hamill. La suite est spoiler, vous êtes prévenus.

Si Mark Hamill est le célèbre Luke Skywalker dans la franchise, l’acteur a eu un autre rôle dans le film L’Ascension de Skywalker. En effet, il a fait la voix d’un alien nommé Boolio. Il prévient la Résistance qu’il y a une taupe au sein du Premier Ordre. Évidemment, il faut voir le film en VOST pour l’entendre.

Ailleurs, le film explique enfin qui sont les parents de Rey. Depuis Le Réveil de la Force, c’est un point qui reste l’une des plus grandes questions des fans. Le film Les Derniers Jedi avait donné une explication loin d’être satisfaisante quand Kylo Ren dit à Rey que ses parents étaient des vauriens qui l’ont vendu pour de l’alcool. Techniquement, ce n’est pas faux, ses parents ne sont pas des gens remarquables mais son grand-père, c’est un autre histoire.

Le film révèle que le grand-père de Rey n’est autre que l’Empereur Palpatine. En effet, le père de Rey se trouve être le fils de Palpatine. Ses parents l’ont laissée sur Jakku dans l’espoir de la protéger contre Palpatine qui la voulait pour des raisons démoniaques. Les parents ont ensuite été tués pour avoir refusé de dire où elle se trouvait.

Les parents, joués par Jodie Comer (Killing Eve) et Billy Howle (Dunkerque) ne sont pas vraiment explorés dans le film. On ne sait pas comment sa mère a rencontré le fils de Palpatine. Un fils sorti de nulle part dont la mère est inconnue. Est-ce que Palpatine a créé son fils d’une autre façon ? Est-ce que cette histoire sera explorée un jour à travers un roman graphique ou une série ?

L’Ascension de Skywalker explique aussi que l’Empereur Palpatine n’était pas mort, il était derrière le Premier Ordre depuis le début et il se cachait sur la planète Exogol. Le côté obscur de la Force l’aurait ramené de manière “non-naturel”. Ce n’est pas très clair…

Star Wars L’Ascension de Skywalker est actuellement en salles.

