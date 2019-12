Landscapers : Olivia Colman tueuse pour une série HBO écrite par son mari

Olivia Colman jouera une tueuse dans une série de HBO et Sky écrite par son mari et produite par les producteurs de Chernobyl.

L’oscarisée Olivia Colman s’apprête à jouer dans une autre série. Alors qu’elle incarne la Reine Elizabeth II dans la série The Crown, elle s’éloignera du trône d’Angleterre pour jouer une tueuse présumée dans Landscapers.

Ecrite par Ed Sinclair, le mari de Colman, la série Landscapers est inspirée d’une histoire vraie. Susan et Christopher Edwards – un couple de Mansfield au Royaume-Uni – ont été condamnés à la prison en 2014 pour le meurtre des parents de Susan. Colman jouera Susan Edwards.

La série est décrite comme une comédie noire, un drame basé sur un véritable crime qui a demandé des heures de recherches et d’interviews. Ils ont aussi eu un accès direct aux accusés qui ont toujours crié leur innocence dans l’affaire.

Landscapers est produit par Sister la société de production de Chernobyl et coproduit par South of the River Pictures, la nouvelle société de production de Colman et Sinclair. Colman et Sinclair produiront aux côtés de Serena Thompson (pour Sky) et Jane Featherstone et Chris Fry (pour Sister). Katie Carpenter est aussi à la production.

Série en 4 parties, Landscapers sera réalisée par Alexander Payne (The Decendents). Le tournage se fera courant 2020.

La série sera diffusée aux Etats-Unis sur HBO et Sky Atlantic au Royaume-Uni.

Source : Deadline / Crédit ©DR