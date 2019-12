Carrie : Série limitée en préparation basée sur l’œuvre de Stephen King

La chaine FX préparerait une série limitée basée sur Carrie de Stephen King avec un twist.

Carrie arrive bientôt sue le petit écran. Selon Collider, la chaîne américaine FX prépare une série basée sur l’œuvre de Stephen King. Si pour le moment il n’y a pas de scénario et que le projet n’est qu’au tout début de son développement, il est dit que la Carrie de la série sera différente de celles des films précédents.

En effet, Collider annonce que la chaîne chercherait une actrice transgenre ou une actrice de couleur plutôt qu’une jeune femme blanche cisgenre pour jouer l’adolescente télékinésique. Pour le moment, la chaîne n’a pas commenté cette information.

Carrie a été adapté plusieurs fois au cinéma. En 1976, Brian De Palma a réalisé sa version devenue culte avec Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving et John Travolta. En 1999, une suite oubliée a été réalisée avec Irving de retour.

Plus récemment, en 2013, Kimberly Pierce a réalisé un film avec Julianne Moore et Chloë Grace Moretz dans le rôle principal.

Les œuvres de Stephen King continuent a être adaptées à tour de bras que ce soit le grand ou le petit écran. Entre Ça (1 et 2), Doctor Sleep et Pet Sematary récemment au cinéma ou encore The Outsider et The Stand à venir bientôt sur le petit écran, King est une source inépuisable pour le cinéma et les séries.

On attend de voir ce qu’il en est de cette nouvelle adaptation.

Source : Collider / Crédit ©DR