The Mandalorian saison 2 : Gaffe dans l’épisode 4 réalisé par Carl Weathers

Les fans de The Mandalorian ont repéré une gaffe dans l’épisode 4 de la saison 2 réalisé par Carl Weathers.

Les gaffes de tournage, ça arrive même aux meilleurs. Dans l’épisode de vendredi de The Mandalorian, les fans ont repéré une anomalie dans le champ. En effet, une personne s’est introduite dans une scène alors qu’elle n’aurait pas dû être là.

Sur l’image ci-dessous, dans le fond, on peut voir quelqu’un portant un jean et un t-shirt. Il est clairement anachronique à la scène et n’a rien a fait là en plein milieu d’une bataille impériale.

Peut-être que le réalisateur ne l’a pas vu car son dos était littéralement tourné à ce moment précis. En effet, l’épisode a été réalisé par Carl Weathers, qui joue Greef Karga et il se trouve dans cette scène. Fait intéressant et assez amusant, cette personne se trouve également sur l’une des photos promotionnelles officielles de l’épisode. Apparemment personne ne l’a vu jusqu’à présent.

Ce genre d’erreur et de faux raccords arrivent souvent dans les films et les séries. On se souvient notamment du fameux gobelet à café dans Game of Thrones qui avait amusé beaucoup de fans.

Le film Les Aventuriers de l’Arche Perdue a aussi une erreur similaire avec un homme qui se retrouve en arrière plan en jean et t-shirt alors que le film se déroule en Egypte en 1936. Pas tout à fait le look de l’époque.

The Mandalorian, c’est le vendredi sur Disney+

Source : EW / Crédit ©Disney