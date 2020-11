Supernatural : Comment Jared Padalecki et Jensen Ackles ont célébré la fin

Sans fête de fin de tournage, Jared Padalecki et Jensen Ackles racontent comment ils ont célébrer la fin de la série une fois le dernier épisode filmé.

Cette année 2020 est très particulière pour tout le monde. A l’origine, Supernatural aurait dû se terminer en mai dernier mais à cause de la pandémie de COVID-19, la production a dû se mettre à l’arrêt. Il restait deux épisodes à filmer quand ils se sont arrêtés et ils ont dû attendre cinq mois avant de reprendre pour finir ce qu’ils ont commencé il y a 15 ans.

Evidemment, ce retour s’est fait sous des restrictions sanitaires très strictes et à cause de ça, ils n’ont pas pu avoir leur fête de fin de tournage avec toute l’équipe de la série puis que les grands rassemblements sont interdits pour éviter la propagation du virus si jamais quelqu’un est contaminé.

Donc, afin de quand même marquer le coup, les stars Jared Padalecki et Jensen Ackles ont fait des plans séparés, ruen que tous les deux. « Jared et moi nous avons fini jeudi, et samedi soir, lui et moi sommes allés dans l’un de nos restaurants préférés de tous les temps, rien que nous, et avons fait un toast avec du champagne», dit Ackles à EW.

Apparemment, c’était leur tradition annuelle. Chaque saison, ils allaient dîner avant de commencer le tournage. « Nous sortions dîner, nous rattrapions et parlions de la série et parlions de nos vies », dit Padalecki. Alors cette fois, ils ont ajouté un repas à la fin de leur saison. « C’était en quelque sorte notre dîner d’adieu », dit Padalecki. « C’était assez génial de rester assis là et de se confier et de dire : ‘Très bien, nous l’avons fait.’ »

« C’était notre soirée de clôture, » dit Ackles.

Fin d’une époque

Dans une autre interview, toujours à EW, Jared Padalecki s’est confié sur la décision de mettre un terme à la série. Il confirme ainsi que cette décision était entre ses mains et celles de Jensen Ackles et que durant la saison 13, ils en sont venus à la conclusion que la saison 15 serait la dernière pour eux.

Mais quand il a lu la fin, il n’a pas pu s’empêcher de pleurer : « J’ai pleuré à chaque fois que j’ai lu le script, » dit-il. Cela étant dit, Padalecki est « à 100% » d’accord avec la façon dont la série se termine, qualifiant l’histoire à la fois de « merveilleusement tragique » et de « merveilleusement optimiste ».

De son côté, Ackles confie qu’il a eu du mal a accepté la fin et que ses émotions ont finalement pris le dessus vers la fin de la saison : « Jared était une épave dès le premier épisode de la saison 15, il a eu du mal durant toute la saison (…) mais moi je repoussais le moment, on avait encore des épisodes à filmer. On avait encore beaucoup de travail à accomplir, donc je traitais ça comme une autre saison, un autre épisode, un autre jour de tournage. »

Mas c’est au moment de filmer sa dernière scène d’adieu avec Misha Collins qu’il a commencé à craquer : « Cette scène avec Misha était difficile à ignorer, c’était le début de la fin. »

Et bien évidemment, le dernier jour de tournage qui s’est déroulé des mois après la scène avec Collins fut le coup de grâce en termes d’émotions : « On a filmé la dernière scène du dernier jour et j’ai fait tour avec Baby tout seul, sur la route, ce qui était cool. Ce que j’ai ressenti ce jour était plus comme une certaine fierté émotionnelle sur ce que nous avions accompli.»

Le final de Supernatural est à voir sur SerieClub.

Source : EW / Crédit ©CW