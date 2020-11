Black Lightning : La saison 4 sera la dernière

La CW annonce que la saison 4 de Black Lightning sera la dernière.

Triste nouvelle pour les fans de Black Lightning, c’est la fin pour la famille Pierce. La saison 4 à venir sera la dernière. En effet, la CW a décidé de mettre fin à la série portée par Cress Williams après seulement 4 saisons. Pour le moment, la raison de cette annulation n’a pas été révélée.

Salim Akil, le showrunner, a tout de même sorti un communiqué pour remercier les fans et toutes les personnes impliquées dans la série : « Lorsque nous avons commencé l’aventure Black Lighting, je savais que Jefferson Pierce et sa famille de puissantes femmes noires seraient un ajout unique au genre des super-héros, » a déclaré Akil dans le communiqué.

« L’amour que les Blerds [Black Nerds, ndlr] et tous les fans de comics du monde entier ont montré à cette série au cours des trois dernières saisons a prouvé ce que nous imaginions, les Noirs veulent se voir dans toutes leurs complexités, » écrit-il.

Il ajoute : « Merci aux acteurs phénoménaux, scénaristes et équipe sans qui rien de tout cela n’aurait été possible. Je suis incroyablement fier du travail que nous avons pu faire et des moments que nous avons pu créer pour donner vie à la première famille afro-américaine de super-héros de DC pour la culture. »

Lancée en 2018, Black Lightning était centré sur Jefferson Pierce de Williams, un enseignant et super-héros à la retraite; Cependant, dans le pilote, il a repris le rôle du héros électrique de Freeland, Black Lightning, après que ses filles Anissa (Nafessa Williams) et Jennifer (China Anne McClain) aient été kidnappées par un gang local. Finalement, ses filles ont commencé à développer des pouvoirs et ont rejoint l’entreprise familiale sous le nom de Thunder et Lightning, respectivement.

L’un des aspects les plus impressionnants de la série est la façon dont ses histoires sont inspirées des problèmes de la vie réelle auxquels les Noirs sont confrontés en Amérique. La série a toujours été encrée dans une certaine réalité tout en gardant l’aspect super-héros. Cette fin est triste et inattendue, mais au moins on sait que la série aura une vraie conclusion.

Notez tout de même que la chaine développe une spin-off centrée sur Painkiller, le personnage incarné par Jordan Calloway dans Black Lightning. Un backdoor pilot est en préparation et sera diffusé durant la saison 4 de Black Lightning. Cet univers a donc une chance de se poursuivre à travers Painkiller si la série est commandée.

Black Lightning rejoint Supergirl dans les séries de l’Arrowverse à prendre fin cette saison. Et si Supergirl s’arrête, une autre héroïne pourrait voir le jour puisque la chaine et Greg Berlanti développe Wonder Girl.

Black Lightning revient le 8 février 2021 sur la CW pour sa saison ultime. En France, la série est disponible

Source : EW / Crédit ©CW