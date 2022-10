The Crown saison 5 : Nouveau trailer dévoilé alors que la série fait polémique

En pleine polémique, Netflix dévoile une bande-annonce pour la saison 5 de The Crown.

Alors que Netflix s’apprête à lancer la nouvelle saison de The Crown, la plateforme se retrouve au centre d’une polémique et est vivement critiquée pour son manque de fidélité à la réalité de la famille royale d’Angleterre et pour « sensationnalisme ».

Netflix a ajouté une clause de non-responsabilité à la description de sa dernière bande-annonce de The Crown après quelques semaines difficiles pour la série royale. On peut ainsi lire sur Youtube : « Inspirée de faits réels, cette série fictionnalise l’histoire de la reine Élisabeth II et les épisodes politiques et privés qui ont marqué son règne. »

C’est la première fois que Netflix inclus un tel message avant la description de la saison. Cette décision intervient après deux ans de lobbying de la part de certains cercles, dont l’ancien secrétaire à la Culture Oliver Dowden, qui a déclaré fin 2020 qu’un « avertissement » devrait être diffusé avant les épisodes afin que les téléspectateurs sachent que la série est une œuvre de fiction.

La cinquième saison très attendue sera probablement l’une des séries les plus regardées de Netflix de l’année mais, depuis la mort de la reine Elizabeth II, elle a fait face à de nombreuses critiques.

Si la série a toujours fait plus où moins controverse depuis ses débuts en 2016, la tension est exaspérée depuis la mort de la Reine Elizabeth II. Plus tôt cette semaine, Dame Judi Dench a dénoncé publiquement la série pour « sensationnalisme grossier » dans une lettre au Times et, deux jours auparavant, il a été révélé que Netflix avait reporté à une date ultérieure sa série documentaire sur le Prince Harry et Meghan Markle, qui devait suivre le lancement de The Crown le 9 novembre.

Les producteurs de Crown ont également été «sur les nerfs» en filmant les scènes de la saison six dans lesquelles la princesse Diana (incarnée par Elizabeth Debicki) est tuée dans un accident de voiture mortel. Il a cependant été rapporté que l’accident de la princesse ne sera pas montré à l’écran. « Ce sera ce qui précède », explique une personne de la production à Deadline. « La voiture qui quitte le Ritz après minuit avec les paparazzi à sa poursuite, puis ce sera l’après, avec l’ambassadeur de Grande-Bretagne en France qui passe à l’action avec le ministère des Affaires étrangères. »

« The Crown a toujours été présenté comme un drame basé sur des événements historiques », a déclaré une porte-parole de Netflix. « La cinquième série est une dramatisation fictive, imaginant ce qui aurait pu se passer à huis clos pendant une décennie importante pour la famille royale – une décennie qui a déjà été examinée et bien documentée par des journalistes, des biographes et des historiens. »

La saison 5 de The Crown est décrite ainsi : « À l’aube d’une nouvelle décennie, la famille royale est confrontée à une période difficile : son rôle est remis en question dans la Grande-Bretagne des années 90. Alors que Diana et Charles se livrent une guerre médiatique, des failles commencent à émailler l’institution monarchique. «

The Crown saison 5– Bande-annonce VF

The Crown saison 5– Bande-annonce VO