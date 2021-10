Uncharted : La bande annonce dopée à bloc avec Tom Holland !

Découvrez la bande annonce de Uncharted, la célèbre adaptation en film du jeu vidéo éponyme, avec Tom Holland et Mark Walhberg.

C’est l’adaptation la plus longue d’un jeu vidéo en film. Si les rumeurs d’adaptation tournent depuis 2014 au moins, les fans de la licence Uncharted peuvent enfin découvrir les premières images du film avec Tom Holland dans le rôle de leur héros.

Une bande annonce détonante, à mi chemin entre Indiana Jones, Lara Croft et un film d’espion à la James Bond, pour ce qui avait été annoncé comme une préquelle aux aventures vidéo-ludiques de Nathan Drake.

Basé sur la franchise de jeux vidéo très populaire du même nom, le film servirait d’histoire d’origine pour une version plus jeune de Nathan. Une bande annonce qui va rassurer tous les joueurs de Uncharted, puisque des séquences ressemblent à s’y m’éprendre au gameplay typique d’Uncharted.

Selon le synopsis officiel de Sony, Uncharted raconte l’histoire de Nathan Drake ( Tom Holland) er de son partenaire à l’humour vif et piquant, Victor « Sully » Sullivan (Mark Walhberg) lors de leur première chasse au trésors. Dans cette épopée d’action et d’aventure à travers le globe, les deux personnages partent à la recherche périlleuse du « plus grand trésor du monde », tout en suivant des indices qui pourraient mener au frère de Nathan disparu depuis longtemps.

Au casting, on retrouvera également Antonio Banderas ainsi que Sophia Ali. Ruben Fleischer est à la réalisation d’Uncharted qui est prévu en salles pour le 16 février 2022.

Uncharted le film : Bande Annonce

crédit photos : ©Sony Pictures