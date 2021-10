Legends of Tomorrow saison 7 : Les anciennes Légendes son de retour ! (Promo 100e)

Découvrez la promo du 100e épisode de Legends of Tomorrow avec le retour de plusieurs Légendes originales.

Le troisième épisode de la saison 7 de Legends of Tomorrow s’annonce épique ! En effet, ce sera le 100e épisode de la série, l’occasion de commémorer tout ce qui s’est passé ces dernières années et revoir les Légendes qui ont fait la série.

Récemment, il a été annoncé que Wentworth Miller (Leonard Snart/Captain Cold), Arthur Darvill (Rip Hunter), Victor Garber (Dr. Martin Stein/Firestorm), Franz Drameh (Jax/Firestorm), Falk Hentschel (Hawkman), Courtney Ford (Nora Darhk) et Brandon Routh (Ray Palmer/the Atom) seront tous de retour pour célébrer le 100e épisode de la série.

Cet épisode sera centré sur Gideon, l’intelligence artificielle du Waverider qui s’est transformée en être en chair et en os dans le season premiere de la saison 7. Dans l’épisode 2, Gideon a eu quelques difficultés à communiquer avant que Spooner n’utilise ses pouvoirs et réussisse à la faire parler. Elle leur dit alors que les autres Légendes, qui sont en route pour rencontrer un spécialiste du voyage dans le temps à New York, sont en danger de mort.

Malheureusement, la version humaine de Gideon est submergée et s’effondre dans le 100e épisode. Pour la réparer, Astra (Olivia Swann) et Spooner (Lisseth Chavez) doivent plonger dans son esprit et l’aider à se souvenir des Légendes. À l’intérieur, les nouvelles recrues de l’équipe sont témoins de moments inédits des saisons précédentes de la série loufoque avec les anciens.

A l’intérieur, elles découvrent qu’un virus tente d’effacer toute la mémoire de Gideon. Agissant rapidement, elles élaborent un plan pour vaincre le virus avant qu’il ne soit trop tard. Pendant ce temps, les Légendes sont sur le point d’affronter un nouvel ennemi puissant.

Comme le montre la promo, c’est un épisode fun et plein de visages familiers qui attend les fans.

Derrière la caméra de ce 100e épisode, on trouve Caity Lotz, alias Sara Lance, qui réalise ici son troisième épisode pour la série.

Intitulé wvrdr_error_100 not found, le 100e épisode de Legends of Tomorrow sera diffusé mercredi prochain sur la CW.

Legends of Tomorrow saison 7 – Promo 7×03 – 100e épisode