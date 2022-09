Star Wars Andor : Diego Luna ne jouera plus Cassian après la série

Diego Luna ne jouera plus le personnage de Cassian après la série Star Wars Andor.

Alors que la série Star Wars Andor démarre aujourd’hui sur Disney+, Diego Luna prévient les fans qu’il ne jouera plus Cassian après ça. Rogue One: A Star Wars Story n’était pas la fin pour Cassian Andor, l’espion rebelle qui meurt dans les derniers instants du film en mission pour voler les plans de l’Étoile de la mort de l’Empire avant le début de Un nouvel espoir.

Pour l’acteur Diego Luna, qui reprend son rôle dans la préquelle de la préquelle, la série Disney+ Andor sera la fin de Cassian – ou du moins la dernière fois que Luna incarnera l’un des héros les plus légendaires de la rébellion. Après un total de 24 épisodes répartis sur deux saisons (dont la dernière ne sera diffusée qu’en 2024), Luna quittera la galaxie très, très lointaine pour de bon.

« Pour moi, ce sera tout », a confirmé Luna avec le podcast Dagobah Dispatch d’EW. « C’est un beau voyage maintenant que j’ai 24 épisodes, 24 films plus courts, pour raconter l’histoire d’où vient Cassian et comment il est devenu l’homme que nous avons rencontré dans Rogue One. »

Pour Luna, qui fait son retour dans la galaxie Star Wars pour la première fois depuis 2016, Andor devait être une série finie avec un début et une fin définis. « Pour moi, j’ai appris dans ma vie qu’il s’agit de vivre le présent. Il s’agit de profiter de ce que vous faites », a-t-il déclaré.

« Et dans l’intérêt de ma santé mentale et de ma clarté, je dirais que les choses doivent avoir un début et une fin pour que je les comprenne, les apprécie et profite de la balade. Jusqu’à aujourd’hui, je peux vous dire que je ne suis pas entré dans un projet avec cette ambition d’espérer qu’il durera plus longtemps ou qu’il ira ailleurs que ce que j’ai devant moi. »

Andor a été conçue par Tony Gilroy comme une série limitée de deux saisons qui « explore une nouvelle perspective de la galaxie Star Wars, en se concentrant sur le voyage de Cassian Andor pour découvrir la différence qu’il peut faire. La série raconte l’histoire de la rébellion naissante contre l’Empire et comment les gens et les planètes se sont impliqués. C’est une époque remplie de dangers, de tromperies et d’intrigues où Cassian s’engagera sur la voie qui est destinée à le transformer en héros rebelle. »

Star Wars Andor, c’est le mercredi sur Disney+.

Source : EW / Crédit ©Disney+