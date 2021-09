The Last of Us : Le réalisateur du jeu sera aussi derrière la caméra pour la série

Neil Druckmann qui a travaillé sur le jeu The Last of Us et qui est déjà scénariste et producteur exécutif de la série, réalisera des épisodes.

Il semble que l’adaptation de The Last of Us par HBO s’appuiera davantage sur ses origines de jeu vidéo. Selon une nouvelle mise à jour de la liste de production de la Guilde canadienne des réalisateurs, Neil Druckmann – qui a été scénariste et directeur créatif sur le jeu original de 2013 – est répertorié comme l’un des cinq réalisateurs de la série à venir, actuellement en tournage à Calgary.

Druckmann est répertorié avec quatre autres réalisateurs de la série, dont le co-scénariste et showrunner Craig Mazin, et Kantemir Balagov, qui a déjà été confirmé pour diriger le pilote de la série, Peter Hoar et Jasmila Žbanić. Druckmann est déjà co-scénariste et producteur exécutif de la série, mais il semble maintenant qu’il portera trois casquettes au cours de la série, apportant sa vision créative derrière la caméra. Pour l’instant, on ne sait pas combien d’épisodes il réalisera.

Basé sur le jeu vidéo acclamé par la critique, The Last of Us se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel (Pedro Pascal) est embauché pour faire sortir Ellie (Bella Ramsey) d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail devient bientôt un voyage brutal et déchirant, car ils doivent tous deux traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour survivre.

Au casting : Pedro Pascal (Joel), Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandridge (Marlene), Murray Bartlett (Frank), Con O’Neill (Bill), Ana Torv (Tess), Nico Parker (Sarah) et Bella Ramsey (Ellie). Jeffrey Pierce, la voix de Tommy dans les jeux, sera un rebelle nommé Perry.

Source : Collider / Crédit ©PlayStation