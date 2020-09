Tenet : 250 millions de recettes au box office mondial

Tenet engrange 250 millions de dollars au box office mondial mais peine à satisfaire au box office US.

Tenet a officiellement rapporté 250,1 millions de dollars dans le monde au box office. Ce chiffre est plutôt honorable même si c‘est loin de ce que les studios espéraient. Et en ce qui concerne le box américain, ce n’est pas fameux. Seuls 36,1 millions de dollars de ce total proviennent d’Amérique du Nord. Le film de Christopher Nolan a rapporté seulement 4,6 millions de dollars ce week-end.

Le film a enfin été lancé sur certains marchés asiatiques ce week-end, générant une augmentation substantielle de 25 millions de dollars. Il a fait ses débuts à la première place au Japon avec 4,3 millions de dollars.

Le Mexique était un autre pays où Tenet s’en sort assez bien au box-office ce week-end. Environ 88% des salles de cinéma sont ouvertes et cela a permis au film de gagner 850 000 $ supplémentaires. C’est aussi la première région d’Amérique latine à sortir le film de Christopher Nolan.

Warner Bros. attend que les principaux marchés de Los Angeles et de New York compensent la perte de revenus lorsque les choses reviendront à une sorte de normalité. On ne sait pas quand cela se produira, mais le studio semble déterminé à garder le film en salle pour le moment et à ne pas le lancer en VOD, du moins pour le moment. Tout cela pourrait néanmoins changer dans les semaines à venir.

Source : The Number / Crédit ©Warner Bros