Stranger Things saison 4 : Une résurrection « à la Gandalf » pour Hopper

David Harbour tease une résurrection « à la Gandalf » pour Hopper dans la saison 4 Stranger Things.

Lorsque Stranger Things reviendra enfin sur Netflix avec sa quatrième saison très attendue, la série devra répondre à sa plus grande question à ce jour : comment Hopper a-t-il survécu au final de la saison 3 ?

La dernière fois que les fans ont vu le personnage de David Harbour, il se sacrifiait pour fermer la porte entre le Monde à l’envers et Hawkins. Puis quand est arrivé le premier teaser de la saison 4, il révéla que Hopper avait survécu et était maintenant prisonnier en Russie. Comment est-ce possible ? Quelle que soit la réponse, Harbour dit au magazine Total Film que son arc de résurrection sera similaire à celui de Gandalf dans la franchise Le Seigneur des Anneaux.

« J’ai eu ces discussions avec [les frères Duffer] dès la toute première saison », a déclaré Harbour. « Nous avons toujours été intéressés par cette idée de la résurrection de Gandalf – Gandalf le Gris qui combat le Balrog puis devient Gandalf le Blanc. C’est l’idée de la résurrection du personnage. Et mythologiquement, Hopper, dans un sens, doit changer. Il ne pouvait pas continuer de la même manière. Il doit ressusciter d’une manière ou d’une autre. »

La saison 4 de Stranger Things était en cours de tournage quand la crise de COVID-19 a frappé en mars dernier. On attend de voir quand la production reprendra.

Source : Total Film / Crédit ©Netflix