Green Lantern : Finn Wittrock tease un Guy Gardner “polarisant” mais avec « cœur en or »

Finn Wittrock, connu entre autres pour ses rôles dans American Horror Story, s’apprête à entrer dans un genre qui est nouveau pour lui, celui des comic books. Il a récemment été casté pour incarner Guy Gardner dans la série à venir Green Lantern, en préparation pour HBO Max. S’il a auditionné pour plusieurs fois pour des rôles de super-héros, il lui aura fallu 10 ans pour en décrochez un.

« Je me suis parfois approché. En général, pas du tout, mais j’ai toujours tourné autour. » Maintenant, il suit un cours accéléré pour améliorer ses connaissances en matière de comic books : «Ce rôle là est en quelque sorte tombé du ciel. C’est vraiment excitant pour moi. Je me considère comme un étudiant de l’univers des comics en ce moment. »

La description officielle de la série se lit comme suit : « Green Lantern réinvente la propriété DC classique à travers une histoire couvrant des décennies et des galaxies, commençant sur Terre en 1941 avec le tout premier Green Lantern, l’agent du FBI secrètement gay Alan Scott (Jeremy Irvine), et en 1984, avec le mâle alpha arrogant Guy Gardner et Bree Jarta un être à moitié extraterrestre. Ils seront rejoints par une multitude d’autres Lanterns – des classiques des comics et des héros inédits. »

« C’est vraiment cool à quel point c’est un scénario tentaculaire », dit Wittrock. « C’est assez épique. Cela couvre le temps et l’espace et il y a quelque chose pour tout le monde. Ce n’est pas votre histoire de super-héros lambda. » Le personnage de Wittrock est décrit comme « une masse imposante de masculinité » et « une incarnation de l’hyper-patriotisme des années 1980 » qui est « en quelque sorte sympathique », dans la période de 1984 de la série.

Wittrock décrit Guy comme une « figure polarisante », ajoutant tout de même qu’il a « un cœur en or. Il assume une grande partie de la série. Il en est une partie assez importante », a déclaré Wittrock. « Je pense que c’est une manière intéressante d’entrer (dans l’histoire). Ce n’est pas la manière conventionnelle, mais je pense que les gens pourraient voir un côté de lui qu’ils ne connaissaient pas. »

Avant de voir Finn Wittrock dans le rôle de Green Lantern, il sera présent dans la saison 10 d’American Horror Story qui commence la semaine prochaine sur la chaine FX le 25 aout puis dès le lendemain en France sur Canal+Séries.

