Outlander : Une mini-série dans les coulisses de la série

Outlander lance End of Summer, une série en quatre parties dans les coulisses de la série.

La saison 5 d’Outlander s’est terminée il y a plusieurs mois, et avec une pandémie mondiale qui retarde l’arrivée de la saison 6, cela pourrait prendre un certain temps avant de voir la suite. N’ayez crainte, le casting, la productrice exécutive Maril Davis et l’auteure d’Outlander Diana Gabaldon se sont associés pour une série en quatre parties afin de vous emmener dans les coulisses de votre série préférée.

La série débutera le dimanche 23 août sur la page Facebook Outlander Collector, avec « Book Corner with Diana Gabaldon and Maril Davis« , dans lequel l’auteure et la productrice exécutive discuteront de l’adaptation de la série des romans à succès de Gabaldon, répondront aux questions des fans et Gabaldon donnera un aperçu du neuvième livre à venir de la série.

Dans l’épisode 2, «A Taste of Outlander», diffusé une semaine plus tard, Lauren Lyle et John Bell rejoindront Theresa Carle-Sanders, auteure d’Outlander Kitchen, pour préparer un plat de fish and chips «d’inspiration historique».

Quant à l’épisode 3, il sera consacré à la musique alors que le compositeur de l’Outlander Bear McCreary et la chanteuse Raya Yarbrough décrivent leurs moments musicaux préférés au cours des cinq dernières saisons. De plus, Maria Doyle Kennedy donnera une performance spéciale à domicile de «Flowers of the Forest».

Pour finir, l’épisode 4 sera diffusé le 13 septembre et réunira le couple phare de la série. Caitrona Balfe et Sam Heughan partageront leurs moments préférés de la série et répondront aux questions des fans du monde entier.

Cette série End of Summer est organisée pour soutenir l’organisation Médecins sans Frontières qui se bat en premières lignes contre la pandémie de coronavirus mais aussi d’autres maladies graves.

Source : Deadline / Crédit ©Starz