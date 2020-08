Kraven the Hunter : JC Chandor à la réalisation du film Marvel

JC Chandor est annoncé à la réalisation du film Marvel Kraven the Hunter pour Sony.

Les studios Sony continuent d’ajouter des projets Marvel à leur actif et d’explorer les personnages qu’ils possèdent. Après l’annonce d’Olivia Wilde à la réalisation d’un film dans le Spider-Verse, on apprend que Kraven the Hunter, autre personnage du Spider-verse, a trouvé son réalisateur.

Selon Deadline, JC Chandor (Triple Ftontier) est en discussion pour réaliser le film centré sur l’un des plus anciens ennemis de Spider-Man. Dans les comics, Kraven est un vicieux chasseur nommé Sergei Kravinoff, et il est également l’un des membres originaux de Sinister Six, la célèbre galerie de méchants de Spider-Man.

Pour le moment, on ne sait rien de l’histoire du film ou même qui incarnera le personnage. Ce qu’on sait, c’est que Richard Wenk (The Equalizer) écrit le scénario de Kraven, avec Matt Tolmach et Avi Arad à la production.

Chandor est surtout connu pour avoir réalisé A Most Violant Year sorti en 2014 et le drame d’action de Netflix Triple Frontier sorti l’an dernier sur la platforme.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel