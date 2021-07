Batwoman saison 3 : Victoria Cartagena va à nouveau jouer Renée Montoya !

Victoria Cartagena, qui a joué Renée Montoya dans Gotham, va à nouveau incarner le personnage, mais cette fois-ci, dans Batwoman.

Victoria Cartagena (Manifest) reprend son badge de Renée Montoya. Après avoir incarné une version du personnage de DC Comics dans Gotham pendant la saison 1, elle reprend du service, mais cette fois-ci, ce sera dans Batwoman. Gotham et l’Arrowverse n’était pas connecté, elle jouera une version différente de celle qu’elle a déjà incarnée.

« Je suppose que #Reneemontoya et moi avons des affaires inachevées », a tweeté Cartagena après l’annonce de son casting mardi. « Très heureuse de rejoindre ce nouveau groupe d’artistes, d’écrivains et d’équipes talentueux qui font leur truc! Ils m’ont accueilli de tout cœur ! Reconnaissante, humble, hype AF… »

I guess #Reneemontoya and I have some unfinished business❤️ So very excited to join this new group of talented artists, writers & crew who are doing their thing over here! They have welcomed me wholeheartedly! Grateful, humbled, hype AF… #batwoman #fullcircle https://t.co/eeNCmptT7v

