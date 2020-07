The Walking Dead : Mise à jour sur le film avec Rick Grimes

Les producteurs de The Walking Dead donnent des nouvelles du film avec Rick.

Depuis le départ d’Andrew Lincoln de The Walking Dead, les fans attendent avec impatience son film. En effet, Rick Grimes aura son propre film qui révélera ce qui lui est arrivé depuis sa disparition de la série.

Durant une convention virtuelle de Skybound Entertainment nommée Skybound Expo, les producteurs de la franchise, David Alpert et Robert Kirkman, ont donné des nouvelles du film.

« Nous avançons dans grandement. Nous sommes juste dans cet espace particulier où nous devons [attendre]. Nous ne pouvons pas filmer pour le moment, c’est donc ce qui nous retient, » explique Alpert.

Le film fait ainsi partie des projets qui sont suspendus à cause de la pandémie de coronavirus. Ils n’en disent pas plus sue le film en lui-même mais ils ont vraiment gâte de pouvoir enfin entrer en production.

« Nous sommes désespérés de reprendre la production et de tout faire avancer, mais nous avons quelque chose de vraiment excitant, vraiment unique, vraiment différent, et nous avons hâte de démarrer. Nous devons juste attendre que ce soit sûr. »

« Il y a des tonnes de choses qui se passent dans les coulisses. Je ne veux pas que quiconque pense que nous attendons juste la fin de cette pandémie », a déclaré le créateur de The Walking Dead, Robert Kirkman.

« Je dirais que, la pandémie va rendre beaucoup de films meilleurs. Je pense que le film Rick Grimes est l’un d’entre eux, simplement parce que nous avons beaucoup plus de temps pour cuisiner cette chose et nous assurer qu’elle est parfaite. Mais quand les choses se calmeront, vous en entendrez beaucoup plus sur ce film. »

Il faudra être patient pour voir ce qui est arrivé à Rick Grimes.

Source : ComicBook / Crédit ©AMC