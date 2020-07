Tenet : Le film encore reporté à une date ultérieure

Le film Tenet de Christopher Nolan est à nouveau reporté. Une date sera bientôt annoncée.

Décidément, c’est l’Arlésienne. Le film Tenet de Christopher Nolan est – sans surprise – à nouveau reporté. Le film, qui devait sortir en juillet puis le 12 août, n’a désormais plus de date de sortie. Il faudra donc être encore très patient pour voir le dernier Nolan.

Warner Bros. a annoncé que le film super secret du scénariste-réalisateur Christopher Nolan avait de nouveau été retardé à cause du coronavirus. Le studio a décidé de ne pas prendre de risque et promet de donner une nouvelle date rapidement.

Il est finalement bien possible qu’il ne sorte pas simultanément dans le monde comme cela été prévu. En effet, si la situation sanitaire est encore très précaire aux Etats-Unis, dans le reste du monde, les choses sont plus maitrisées. Il est ainsi possible que le film sorte en France et dans d’autres pays déconfinés avant les Etats-Unis.

Warner Bros. a également annoncé qu’ils repoussaient la sortie de The Conjuring 3 du 11 septembre de cette année au 4 juin 2021. Wonder Woman 1984 et Dune restent prévus pour le 30 septembre et le 23 décembre, respectivement.

John David Washington campe le protagoniste de Tenet. Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel…

Aux côtés de John David on trouve Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine et Kenneth Branagh.

Crédit ©Warner Bros