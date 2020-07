Grey’s Anatomy saison 17 : La série médicale traitera de la pandémie de coronavirus

La showrunner confirme que la saison 17 de Grey’s Anatomy abordera la pandémie de coronavirus.

Grey’s Anatomy a l’intention de traiter de la pandémie de COVID-19 qui frappe actuellement le monde. La showrunner Krista Vernoff a confirmé que la saison 17 abordera le sujet. « Nous allons certainement nous attaquer à cette pandémie, » explique-t-elle.

« On ne peut pas être une série médicale de longue date et de ne pas traiter de l’histoire médicale de nos vies », a confirmé la showrunner Krista Vernoff dans un panel pour les Emmy Awards, qui sera diffusé en entier mardi soir.

Vernoff a déclaré qu’elle et les scénaristes de Grey’s Anatomy écrivaient actuellement les histoires de la saison 17 et qu’ils ont discuté avec des médecins qui ont été aux premières lignes de l’épidémie. «Les médecins viennent nous voir et nous sommes les premières personnes à qui ils parlent de ce type d’expériences qu’ils vivent », a-t-elle révélé.

« Ils tremblent littéralement et essaient de ne pas pleurer, ils sont pâles et ils en parlent comme de la guerre – une guerre pour laquelle ils n’étaient pas entraînés. Et c’est l’une de nos grandes conversations à propos d’Owen (Kevin McKidd) [qui a servi dans l’armée], à savoir qu’il est en fait formé pour cela d’une manière que la plupart des autres médecins ne le sont pas. »

«J’ai l’impression que notre série a une opportunité et une responsabilité de raconter certaines de ces histoires », a poursuivi Vernoff. « Nos conversations ont constamment porté sur la façon dont nous maintenons l’humour et la romance pendant que nous racontons ces histoires vraiment douloureuses.»

En raison de l’épidémie réelle, Grey’s Anatomy n’a pas pu finir sa saison 16 et elle n’a pas encore commencé la production de la saison 17. Il n’y a pas encore de date de retour officielle.

Source : EW / Crédit ©ABC